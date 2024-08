Industrielle Lachszucht in Norwegen: Mit Lasern gegen Parasiten

Legende: Fischmarkt in Senegal. Keystone/AP/Leo Correa

Wie die «Financial Times» berichtet, hat die industrielle Lachsproduktion bislang kaum beachtete Folgen: Sie führt zu einer Hungerkrise in ärmeren Weltregionen. In nordwestafrikanischen Ländern wie Senegal und Mauretanien sind Sardinen die wichtigste Proteinquelle. Ein beträchtlicher Teil der Fische wird aber in den norwegischen Aquakulturen an Lachse verfüttert, wie SRF-Wirtschaftsredaktor Pascal Lago ausführt. «Jedes Jahr werden aus Nord- und Westafrika über eine halbe Million Tonnen Fisch exportiert. Damit könnte man 33 Millionen Menschen pro Jahr ernähren.» Auch in Indien, Vietnam oder Kenia hat der enorme Bedarf an Fischfutter Konsequenzen für die Menschen.

Die Sardinen vor der Küste Westafrikas werden so zu einem raren Gut – die lokalen Preise sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. «Tausende Menschen wandern jedes Jahr aus nordwestafrikanischen Ländern aus, weil sie nicht mehr genug zu essen haben und sich den Fisch nicht mehr leisten können», sagt Lago.

Verantwortlich dafür zeichnen auch die lokalen Regierungen. Sie förderten über Jahre hinweg die Überfischung durch Firmen aus China und der Türkei. Diese verschifften das Fischmehl und Fischöl dann nach Norwegen. Dadurch wurden zwar auch Arbeitsplätze in der Region geschaffen – der Raubbau an den Fischbeständen sollte sich aber bitter rächen.