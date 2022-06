Der italienische Autobahn-Raststätten-Betreiber Autogrill hat Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem Schweizer Reisedetailhändler Dufry bestätigt.

Davor gab es entsprechende Marktgerüchte.

Autogrill beziehungsweise deren Mehrheitsaktionär Edizione S.p.A. führen «Gespräche ohne jegliche Exklusivität über eine mögliche Integration der beiden Gruppen», wie es in einer Mitteilung von Autogrill heisst. Dufry war für eine Reaktion vorerst nicht erreichbar.

Die Aktien der beiden Unternehmen legen entsprechend zu. Bei der an der Schweizer Börse SIX kotierten Dufry, liegt das Plus um 13:30 Uhr bei 3.4 Prozent und bei der in Mailand kotierten Autogrill sind es 8.2 Prozent.

Die beiden Unternehmen waren von den Auswirkungen der Corona-Pandemie stark betroffen. Der Umsatz von Dufry beispielsweise sank wegen geschlossener Flughäfen im Jahr 2020 gegenüber 2019 um über 70 Prozent auf 2.6 Milliarden Franken, letztes Jahr waren es dann wieder 3.9 Milliarden. Autogrill hatte vor der Pandemie im 2019 einen Umsatz von 5.0 Milliarden Euro und im Jahr 2020 dann noch von 2.0 Milliarden ausgewiesen. Im vergangenen Jahr waren es dann wieder 2.6 Milliarden Euro.