Fleischfach-Lernende gesucht - Den Metzgereien fehlt es an Nachwuchs

Generell machen in der Schweiz jedes Jahr etwa 200 Lernende eine Ausbildung in einer Metzgerei. Doppelt so viele wären nötig, damit die Metzgereien langfristig nicht aussterben. Die 19-jährige Leonie Werner ist eine von wenigen, die den Beruf der Fleischfachfrau anpackt.