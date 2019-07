Seit den Klimazielen von Paris löst der CO2-Ausstoss der Flugzeuge bei umweltbewussten Menschen zunehmend ein schlechtes Gewissen aus. Das zeigen die Zahlen der Stiftung «Myclimate». Die CO2-Kompensationen sind im letzten halben Jahr geradezu explodiert, es wurden 400 Prozent mehr Kompensations-Buchungen getätigt. Doch das genüge nicht, sagt Nadine Berthel von der Stiftung Umverkehr. Gar nicht fliegen wäre ökologischer.

Nadine Berthel Vorstandsmitglied von Umverkehr Schweiz Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Berthel ist im Vorstand der verkehrspolitischen Umweltorganisation Umverkehr Schweiz und Geschäftsführerin der Grünen im Kanton Zürich.

SRF News: Was bringen CO2-Kompensationen?

Nadine Berthel: Die Kompensationen bringen herzlich wenig. Das Wort Kompensation suggeriert, dass die Emissionen ausgeglichen werden würden.

Das eigentliche Ziel müsste sein, dass tatsächlich weniger geflogen wird und um das zu erreichen, müsste der Flugverkehr seine vollen Kosten tragen.

Das ist aber nicht der Fall, denn die Projekte bringen häufig nicht die erwünschte Wirkung. Besser wäre es, wenn viel weniger geflogen würde.

Aber trotzdem, solche Kompensationen sind doch besser als nichts?

Das sind sie vielleicht schon. Aber wenn sie dazu führen, dass jemand quasi sein Gewissen reinwäscht und dann trotzdem fliegt, dann haben wir ziemlich wenig erreicht. Denn das erklärte Ziel von Paris ist, dass wir bis 2050 null CO2 Emissionen haben. Da bringen Kompensationen herzlich wenig. Was es tatsächlich bräuchte, wären mehr Anreize, damit die Menschen weniger fliegen.

Geflogen wird so oder so. Ist es nicht besser, wenn das CO2 wenigstens in einem Projekt kompensiert wird?

Ja, aber wie gesagt, diese Kompensation bringt in der Regel halt wenig. Das eigentliche Ziel müsste sein, dass tatsächlich weniger geflogen wird und um das zu erreichen, müsste der Flugverkehr seine vollen Kosten tragen. Denn wenn wir im Flugverkehr Kostenwahrheit hätten, würde weniger geflogen.

Kein CO2 mehr auszustossen heisst, keine fossilen Energieträger mehr zu verbrennen.

Gleichzeitig würden natürlich Massnahmen etwas bringen, die andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel den Zug attraktiver machen würden. Zumindest innereuropäische Strecken wären mit dem Zug gut zu bewältigen.

Sind Kompensationszahlungen dennoch das einzige Mittel, weil viele Leute nicht bereit sind, auf das Fliegen zu verzichten?

Naja, es sind immer noch sehr wenige Leute, die diese Kompensationszahlungen leisten. Im Endeffekt bringt das nur etwas, wenn es dazu führt, dass Leute weniger fliegen. Die Projekte erzielen häufig nicht die erwünschte Wirkung. Wenn wir das Klima retten wollen, dann müssen wir einfach nach null CO2-Ausstoss streben. Kein CO2 mehr auszustossen heisst, keine fossilen Energieträger zu verbrennen.

Die Schweizer Politik ringt um eine obligatorische Flugticket-Abgabe. Was halten Sie davon?

Das wäre meiner Meinung nach eine sehr gute Idee. Fliegen darf nicht länger subventioniert werden. Wichtig ist allerdings, dass die Abgabe genügend hoch ist. Heute ist es so, dass der Flugverkehr massiv subventioniert ist. Die Flugtickets sind befreit von der Mehrwertsteuer. Die Fluggesellschaften sind nicht verpflichtet, Mineralölsteuer auf Kerosin zu leisten. Mit einer Flugticket-Abgabe würden die CO2-Folgeschäden kompensiert werden. Das wäre immerhin ein Anfang.

Sie sagen, CO2 Kompensationen auf Flugtickets verschieben nur Geld, aber reduzieren keine Flüge?

Ja genau. Es ist zwar besser, einen Flug zu kompensieren als ohne Kompensation zu fliegen, aber viel besser wäre es, das Geld in ein Zugticket zu investieren und auf den Flug zu verzichten.

Das Gespräch führte Claudia Weber.