Die Gewerkschaft VPOD und der Bodendienstleister Airline Assistance Switzerland (AAS) am Flughafen Zürich haben sich auf einen Sozialplan geeinigt.

Auslöser war der Entscheid von AAS, seinen Betrieb in Zürich zu schliessen und das gesamte Personal zu entlassen.

Weil sich die AAS geweigert habe, einen Sozialplan auszuarbeiten, seien die Mitarbeitenden gemeinsam mit dem VPOD Luftverkehr in den Streik getreten, hiess es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Montag. Dieser sei erfolgreich gewesen. Die Mitarbeitenden erhalten nun gemäss der Gewerkschaft einen Sozialplan. Dabei seien fast alle Forderungen des VPOD Luftverkehr erfüllt worden.

Legende: Die Mitarbeitenden der Firma AAS erhalten Abgangsentschädigungen. Darauf hat sich die AAS-Leitung mit der Gewerkschaft VPOD-Luftverkehr geeinigt. KEYSTONE/Christian Beutler

Der ausgehandelte Sozialplan sehe für die unterschiedlichen Chancen und Möglichkeiten der Mitarbeitenden abgestimmte Massnahmen vor, schreibt AAS in einer Mitteilung.

Streik kam Freitag Box aufklappen Box zuklappen Die Leitung der Bodendienstleisterin AAS hatte beschlossen, ihren Betrieb in Zürich-Kloten zu schliessen und das gesamte Personal zu entlassen – ohne Sozialplan. Als Reaktion legten die rund 200 Mitarbeitenden am Freitag einen halben Tag lang die Arbeit nieder. Der Warnstreik hatte Auswirkungen auf die Abläufe am Flughafen.

Im Fokus liege die möglichst nahtlose Weiterbeschäftigung der Angestellten bei anderen Ground-Handling-Firmen. Den meisten der rund 210 Mitarbeitenden werde der Wechsel gelingen, sofern sie ihn innerhalb der Reisezeit bis Ende Oktober vollziehen.