Fokus aufs Kerngeschäft - Diese Unternehmen stellt die Migros ins Schaufenster

Die Migros will sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Denn während der Umsatz der Migros-Gruppe vergangenes Jahr zulegte, schwächelten etwa die Fachmärkte zum zweiten Mal in Folge stark. Eine Übersicht über die Bereiche, die die Migros loswerden will.