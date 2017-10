Vorsorgegelder sind nicht klimaverträglich angelegt

Aus Rendez-vous vom 23.10.2017

Wie eine Untersuchung des Bundesamtes für Umwelt zeigt, legen die Pensionskassen die Vorsorgegelder auch in Unternehmen an, die als nicht besonders umweltfreundlich gelten. Sie investieren beispielsweise zu stark in Kohlekraftwerke und können so das Pariser Klimaabkommen noch nicht einhalten.

Klaus Ammann