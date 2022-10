«Elon Musk wird das Unternehmen privat führen, wird also keinen Aktionären und Aktionärinnen Rechenschaft schuldig sein. Dies bedeutet wohl auch, dass weniger an die Öffentlichkeit dringen dürfte, welche Änderungen es bei Twitter gibt.

Wie sich die Plattform unter Elon Musk allerdings ändert, ist schwierig vorauszusehen. Musk hat sich in der Vergangenheit nicht immer an das gehalten, was er versprochen hat. So steht derzeit beispielsweise im Raum, ob die Nutzerinnen und Nutzer für den Dienst bezahlen sollen, wenn sie einem bestimmten Content folgen wollen. Vieles ist jedoch noch unklar.

Es wird auch befürchtet, dass es wieder mehr Hass und Hetze geben wird. Diese Annahme könnte sich durchaus bestätigen, nur schon deshalb, weil Musk angekündigt hat, einen grossen Teil der Belegschaft zu entlassen. Dies dürfte vor allem Personen treffen, die für die Moderation der Inhalte oder auch mit der automatischen Erkennung von Spam und Hassrede beschäftigt waren.

Allerdings ist wohl auch Musk bewusst, dass eine Plattform, auf der eine solche Gesprächskultur dominiert, kein attraktiver Ort für Werberinnen und Werber ist. Er selbst hatte in einem Brief erwähnt, dass Twitter nicht zu einer Höllenlandschaft werden dürfe, in der alles ohne Konsequenzen gesagt werden könne.»