Ab 2024 schafft die ZKB die Gebühren beim Privatkonto ab. Die Bank kommt so den Forderungen der Zinswende nach.

Das neue Modell: Mit dem neuen Angebot «ZKB Banking» schafft die Zürcher Kantonalbank die Gebühren für Privatkonten und Debitkarten ab. Das kostenlose Modell beinhaltet pro Person drei Privatkonten und zwei Debitkarten. Es soll schweizweit zugänglich sein: Neu kann man ein Konto auch digital eröffnen. Die ZKB wirbt so mit einer Ersparnis von bis zu 116 Franken im Jahr und betont, dass das Angebot digital und physisch in der Filiale gelte.

Der Haken: Das neue Modell der ZKB beinhaltet zwar keine Gebühren für bis zu drei Privatkonten und zwei Debitkarten. Es erhebt jedoch weiterhin Gebühren für die monatlichen Kontoauszüge, für die Auflösung des Kontos, für Bargeldbezüge im In- und Ausland sowie für Einkäufe im Ausland. Somit ist auch das neue Angebot nicht ganz kostenlos, sondern es entfallen lediglich die Jahresgebühren von 12 Franken für ein Privatkonto und von 40 Franken für eine Debitkarte.

Die Haupttreiber: Der Geschäftsführer Urs Baumann begründet das neue Modell wie folgt: «Wir wollen im Sinne unseres Leistungsauftrags unseren Erfolg zurückzugeben.» Die Bank hat im letzten Halbjahr einen Rekordgewinn von 541 Millionen Franken gemacht. Auch kann die Bank durch die Digitalisierung des Alltagsbankings nun Kosten sparen. Mit Blick auf die Zinswende ist eine Gebührensenkung bei allen Banken zu erwarten. Die Negativzinsen hatten die steigenden Gebühren in den vergangenen Jahren zwar gerechtfertigt, mit den gestiegenen Zinsen gibt es dafür nun aber keinen Grund mehr.

Die Konkurrenz: Wegen der Zinswende stehen die Bankgebühren unter Druck. Es bleibt die Frage offen, ob andere Banken dem Beispiel der ZKB folgen werden. Die Aargauische Kantonalbank hat bereits im April auf die Zinswende reagiert und die Kontoführungsgebühren und Buchungsspesen für Privat- und Firmenkonten gestrichen. Bis heute gab es jedoch keine andere traditionelle Bank, die diesen Schritt gewagt hat.

Die Folgen: Betrachtet man die geringe Zahl an Schweizer Banken, die keine Gebühren mehr erheben, könnte man davon ausgehen, dass nun vermehrt Kundinnen und Kunden die Bank wechseln. Gemäss einer Studie der Hochschule Luzern sei dies jedoch wenig wahrscheinlich, da die Kundschaft die Produktleistung höher gewichte als den Zinssatz und die Gebühren. Zudem kennen nur wenige Kundinnen und Kunden den Zinssatz ihrer Bank und denken somit nicht an einen Wechsel. Diese Wissenslücke kommt folglich den Banken zugute, die an ihren Gebühren festhalten.