Paraquat ist in der EU und in der Schweiz nicht mehr zugelassen. Der 1962 eingeführte Unkrautvertilger gilt als eines der tödlichsten Pestizide weltweit. Es gibt kein Gegengift gegen eine Paraquat-Vergiftung. Das Pestizid ist trotzdem noch in rund 100 Ländern zugelassen. Syngenta ist laut NGOs weltweit der grösste Hersteller. Es gibt aber zahlreiche weitere Hersteller von Paraquat-Produkten.