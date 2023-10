Nach monatelangen Verhandlungen haben die Fluggesellschaft Swiss und die Kabinenpersonalgewerkschaft Kapers eine Einigung für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) erreicht.

Dazu haben sie eine Absichtserklärung (sogenanntes Memorandum of Understanding) unterschrieben, wie Kapers in einem Communiqué bekannt gab.

Im Moment werde der Vertrag redigiert und finalisiert. Dazu hätten beide Seiten eine Geheimhaltung vereinbart, hiess es weiter.

Im Anschluss daran werde der Vertrag den stimmberechtigten Kapers-Mitgliedern mit Beginn der Vernehmlassungsphase am 10. November zur Verfügung gestellt und zur Abstimmung gebracht.

Für eine Annahme des neuen GAV sei gemäss Kapers-Statuten eine Zweidrittelmehrheit notwendig, schrieb die Gewerkschaft. Die Abstimmungsphase endet am 20. Dezember 2023. Bei einer Annahme tritt der neue Gesamtarbeitsvertrag am 1. Januar 2024 in Kraft.