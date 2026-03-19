Stillhalten, beobachten und bei Bedarf am Devisenmarkt intervenieren. Die Schweizerische Nationalbank kommt in ihrer heutigen Lagebeurteilung zumindest teilweise zu den richtigen Schlüssen. Die Inflation ist tief, deshalb kann sie den Leitzins getrost da lassen, wo er ist: bei Null Prozent. Sie hat noch genügend Zeit, um auf steigende Inflationsraten zu reagieren.

Doch sie muss die Entwicklungen im Nahen Osten genau verfolgen. Lieferkettenprobleme und steigende Energiepreise dürften auch die Exportnation Schweiz belasten und die Kosten für heimische Unternehmen erhöhen. Wie stark, ist noch unklar. In den kommenden Monaten könnte Handlungsbedarf entstehen – auch wenn der starke Franken die importierte Inflation spürbar dämpfen dürfte. Das ist die gute Nachricht.

Die schlechte: Für die Industrie bleibt der starke Franken hingegen eine Dauerlast, die die Firmen permanent herausfordert. Zusammen mit den US-Zöllen ergibt sich für die Exportbranche eine gefährliche Mischung. Viele Firmen haben sich jedoch angepasst: Sie steigerten ihre Produktivität und akzeptierten geringere Margen. Doch das lässt sich nicht endlos durchhalten.

Ungeachtet dessen muss die Nationalbanken angemessen auf die Sorgen der Industrie reagieren. Währungsrisiken stehen im Sorgenbarometer der Unternehmen ganz oben, gefolgt von der US-Zollpolitik.

Gewerkschaften und Industrie warnen schon lange vor den negativen Folgen und kritisieren die Nationalbank für ihre Passivität. SNB-Präsident Martin Schlegel betonte heute, die Bereitschaft der Nationalbank, am Devisenmarkt zu intervenieren, sei «erhöht». Die Botschaft an die Industrie: Wir lassen euch nicht im Stich. Dieser Ankündigung müssen nun Taten folgen.