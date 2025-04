Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat offenbar eine Untersuchung gegen seinen Gründer Klaus Schwab eingeleitet, wie das «Wall Street Journal» berichtet.

Grund für die Untersuchung soll ein anonymer Brief an den WEF-Vorstand sein.

Schwab hatte am Ostermontag seinen sofortigen Rücktritt als WEF-Vorsitzender bekanntgegeben.

Der anonyme Brief an den WEF-Vorstand soll Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und Arbeitsplatzkultur äussern. Dazu zählt laut «Wall Street Journal» auch die Behauptung, dass Schwab und seine Frau Mittel des Weltwirtschaftsforums für persönliche Zwecke verwendet hätten. Entsprechend sei eine Untersuchung gegen Schwab wegen möglicher Unregelmässigkeiten in der Amtsführung eingeleitet worden.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters teilte das WEF mit, die Anschuldigungen zwar ernst zu nehmen, diese seien aber nicht bewiesen. Man werde das Ergebnis der Untersuchung abwarten, bevor man sich weiter zur Angelegenheit äussere.

Schwab bestreitet die Vorwürfe

Im anonymen Brief an den WEF-Stiftungsrat heisst es laut «Wall Street Journal», während Jahren sei es zu systematischen Governance-Verfehlungen und Machtmissbrauch gekommen. Schwab und seine Ehefrau sollen private Luxusreisen über das WEF abgerechnet haben und eine vom WEF erstandene Immobilie in Genf teils exklusiv privat genutzt haben.

Legende: Klaus Schwab hatte das Weltwirtschaftsforum WEF 1971 ins Leben gerufen – mit Geld seiner Eltern, Ersparnissen als Manager und einem Kredit. REUTERS/Pierre Albouy

Schwab bestreitet laut dem Bericht die Vorwürfe. Gegenüber der Zeitung kündigte er juristische Schritte gegen die Urheber der Anschuldigungen an.

Schwab hatte am Ostermontag überraschend per sofort seinen Rücktritt als Vorsitzender des WEF-Stiftungsrats bekannt gegeben. Bei der Begründung zum ungewöhnlichen Zeitpunkt blieb der 87-Jährige in der Mitteilung vage, strich aber sein Alter und eine frühere Aussage hervor. Bereits im Mai vor einem Jahr hatte Schwab angekündigt, seinen Chefposten zu verlassen und auf den Posten des Stiftungsratsvorsitzenden zu wechseln. Nun folgte der Rückzug aus ebendiesem Amt.