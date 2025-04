Klaus Schwab studierte in an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, der Universität Freiburg und der Harvard Universität bei Boston. Er ist Doktor der Ingenieurwissenschaften sowie der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und hat einen Master in Public Administration.

Schwab leitete die Umstrukturierung des führenden Schweizer Maschinenbaukonzerns Escher Wyss und war Professor für Wirtschaftspolitik in Genf, bevor er das WEF gründete. Bis 2003 blieb er Professor an der Universität Genf, während er mehrere Verwaltungsratsmandate und internationale Beratungsfunktionen inne hatte. Danach widmete er sich ganz der Weiterentwicklung des WEF.