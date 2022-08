Autosalon 2023 in Genf abgesagt

Der Autosalon Genf findet im Februar 2023 nicht statt.

Die Organisatoren begründen die Absage mit wirtschaftlichen, geopolitischen Unsicherheiten.

Sie halten aber am Autosalon im November 2023 in Doha fest.

«Aufgrund der Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der Geopolitik sowie der Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung der Pandemie haben die Organisatoren beschlossen, sich 2023 ausschliesslich auf die Planung der Veranstaltung in Doha zu konzentrieren», erläuterte Maurice Turrettini, Präsident der Stiftung des Internationalen Automobil-Salons Genf in einer Medienmitteilung.

Diese Entscheidung sei von den Mitgliedern des Ausschusses und des Stiftungsrats bei einem Treffen am Donnerstag in Bern getroffen worden. Es sei alles unternommen worden, um sicherzustellen, dass der Autosalon im Februar in Genf ausgerichtet werden könne, heisst es weiter. Letztendlich seien die Risiken jedoch höher gewichtet worden.

Der Genfer Autosalon sollte ursprünglich vom 14. bis 19. Februar 2023 im Palexpo stattfinden. Die nächste Veranstaltung findet im November 2023 in Doha, Katar, statt. Der Autosalon in Genf wurde letztmals im Jahr 2019 durchgeführt. Neu soll die Messe nur noch sechs statt zehn Tage dauern.