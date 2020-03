Hamilton mischt auch im Geschäft der Virentests mit - auch bei den Tests, für die der Pharmakonzern Roche kürzlich die Zulassung erhalten hat. Hamilton produziert dafür sogenannte «Tips», mit denen die Flüssigkeiten dosiert werden, sowie Roboter, welche die Tests und deren Auswertung automatisieren.

Hamilton habe die Produktion für Geräte und Spitzen massiv gesteigert, so Geschäftsführer Andreas Wieland gegenüber SRF. Man rechne mit einem 20 Prozent höheren Auftragsvolumen. Hamilton liefere seine Produkte für Virentests nicht nur an Roche, sondern auch an Firmen wie Segen oder Qiagen.