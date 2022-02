Die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Zement- und Baustoffkonzern Holcim sind sehr begrenzt. «Wir haben keine Geschäftsaktivitäten in der Ukraine», sagte Konzernchef Jan Jenisch am Freitag in einer Konferenz.

Zudem sei das Geschäft in Russland sehr klein. Es mache nicht einmal 1 Prozent des Konzernumsatzes aus. Holcim sei nicht von russischem Gas abhängig. «Unsere europäischen Werke verwenden kein russisches Gas», sagte Jenisch. «Wir müssen nun warten, wie sich der Konflikt in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt und wie sich der auf die Energiepreise auswirkt.»

Nachdem Holcim bereits im vergangenen Jahr die Preise erhöht hat, will der Konzern auch im laufenden Jahr weiter an der Preisschraube drehen. Die Explosion der Energiepreise werde man auch 2022 durch Preiserhöhungen auf den Produkten auffangen können, sagte Jenisch.