Der Technologiekonzern Ruag International ist durch die Neuausrichtung des Konzerns in die roten Zahlen gerutscht.

Vor allem das Geschäft mit Trägerraketen kam 2025 nicht zum Fliegen.

Das Geschäftsjahr 2025 sei von «operativen Herausforderungen» geprägt gewesen, heisst es in einer Mitteilung.

Der Umbau des Konzern durch den Verkauf von nicht raumfahrtbezogener Geschäftsbereiche sei aber nun «weitgehend» abgeschlossen. Bekanntlich liegt der Fokus von Ruag International auf dem Raumfahrtgeschäft.

Legende: Der Technologiekonzern Ruag schreibt wegen der Neuausrichtung des Konzerns rote Zahlen. Unter dem Strich verbuchte Ruag International einen Verlust von 119.0 Millionen Franken. Im Vorjahr lag dieser bei nur 1.6 Millionen. Keystone/Gaetan Bally

In der entsprechenden Sparte Beyond Gravity lieferte die Division Satellites 2025 erneut ein profitables Wachstum. Der Aufbau der Division Launchers mit Raketenträgern sei indes «anspruchsvoller als geplant» verlaufen und habe das Ergebnis «deutlich belastet».

Verlust im dreistelligen Millionenbereich

Konkret sank der Nettoumsatz auf 412 Millionen Franken nach rund 495 Millionen im Vorjahr. Bereinigt um Devestitionseffekte habe indes ein Wachstum von 12 Prozent resultiert.

Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) rutschte der Konzern indes in die roten Zahlen. Mit einem Minus von 114.3 Millionen Franken nach einem Plus von 19.9 Millionen im Vorjahr.