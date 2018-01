Nach einem mässigen ersten Halbjahr 2017, hat die Swatch ihren Umsatz und Gewinn deutlich steigern können.

Der Reingewinn 2017 beträgt demnach 755 Millionen Franken Im Jahr davor waren es noch 593 Millionen.

Das grösste Wachsum fand in der Region Asien statt. Aber auch in allen anderen Märkten wurden insbesondere im zweiten Halbjahr wieder mehr Uhren verkauft. Nach zwei schwierigen Jahren erziehlte das Bieler Unternehmen im Dezember gar den zweitbesten Umsatz in der Unternehmensgeschichte.

Die Umsätze konnten in allen Preissegmenten gesteigert werden, auch im unteren und mittleren Segment, wo man zuletzt unter Druck durch den Trend bei den Smartwatches geraten ist. Die grösste Umsatzsteigerung konnte allerdings im Luxussegment verbucht werden.

Unter dem Strich nahm der Nettoumsatz um 5,4 Prozent auf 7,96 Milliarden Franken zu. Damit konnte Swatch die Einschätzungen von Wirtschaftsanalysten übertreffen.