Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Es glänzt, ist wertbeständig und steht für Reichtum und Macht. Es hat zugleich einen direkten Nutzwert, etwa in der Elektronik. Doch den grössten Wert hat Gold unbestritten als Anlage in unsicheren Zeiten. Es gilt als sicherer Hafen, wenn etwa US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik die internationalen Aktienmärkte verunsichert. Ein Blick mit SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann auf das Allzeithoch des Goldes.

Jan Baumann Leiter Wirtschaftsredaktion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jan Baumann ist seit 2013 bei SRF tätig und leitet seit Anfang 2023 die Wirtschaftsredaktion von Radio SRF. Zuvor hatte er während rund zehn Jahren als Redaktor für die Zeitung «Finanz und Wirtschaft» gearbeitet, unter anderem als USA-Korrespondent.

Der Goldpreis bricht Rekorde, was steckt dahinter?

Den Goldpreis weiter in die Höhe gejagt haben diese Woche die Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er bestätigte nämlich Befürchtungen, dass eine Zeit mit relativ hoher Inflation und schwachem Wirtschaftswachstum bevorsteht. Es könnte sich gar zu einer richtigen Wachstumskrise mit starker Inflation ausweiten. Im Fachjargon Stagflation – gebildet aus Stagnation und Inflation. Ein ziemliches «Horrorszenario» also, denn bei schwachem Wachstum verlieren die Aktien an Wert und die Zinsentwicklung wird unsicher. Es wird schwierig, Geld gewinnbringend anzulegen. Unter diesen Umständen wird Gold zur echten Option, Geld zumindest parkieren zu können, bis die Märkte wieder sicherer sind und wieder mehr hergeben.

Wie hoch wird Gold derzeit gehandelt?

Aktuell kostet die Feinunze Gold rund 3300 Dollar, das neue Allzeithoch lag in der Nacht auf Donnerstag bei 3357 Dollar pro Unze. Diese entspricht 31.1034768 Gramm. Das Kilo Gold kostet aktuell 86’500 Franken. An den Märkten kann zurzeit beinahe von einem Goldrausch gesprochen werden. Die Nachfrage nach Gold steigt und damit auch der Preis, und alle sind vorübergehend zufrieden mit dem Ergebnis. Vier der sieben grössten Goldraffinerien befinden sich in der Schweiz. Bis zu zwei Drittel des weltweit gehandelten Goldes passieren physisch die Schweizer Grenzen.

Was muss passieren, dass der Goldpreis wieder sinkt?

Grundsätzlich ist Gold ein Metall mit einem Warenwert wie Silber, Platin oder Kupfer. Der Wert richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Das Angebot entwickelt sich relativ stabil, und es wird nicht einfach massiv mehr Gold auf den Markt geworfen. Als Anlagevehikel wird Gold wieder an Attraktivität verlieren, wenn mit anderen Finanzanlagen bei relativer Sicherheit wieder gutes Geld verdient werden kann. Also wenn beispielsweise die Börsenkurse wieder steigen.

Legende: Über tausend Tonnen Gold liegen bei der Schweizerischen Nationalbank SNB. Keystone/Martin Ruetschi

Wo lagert die SNB das Gold und was ist es wert?

Das Gold der Nationalbank beläuft sich zurzeit auf 1040 Tonnen. Es ist zum aktuellen Kurs rund 87 Milliarden Franken wert. Aufbewahrt wird es grösstenteils in der Schweiz an geheimen Orten. Aus Sicherheitsgründen sind 30 Prozent im Ausland gelagert – 20 Prozent bei der Zentralbank von England und 10 Prozent bei der Zentralbank von Kanada. Die Menschen in der Schweiz besitzen 200 Tonnen Gold, wie eine aktuelle Studie der Universität St. Gallen und des Edelmetallhändlers Philoro Schweiz zeigt.

Wie kann man als Privatperson in Gold investieren?

Die typische Art und Weise, wie Private in Gold investieren, läuft über Finanzprodukte an den Finanzmärkten. Das sind zum Beispiel börsengehandelte Fonds, sogenannte «Exchange Traded Funds», die auf Gold lauten. Wer in Gold investieren will, kann das gelbe Metall aber auch physisch kaufen und es dann im Schliessfach oder sonst irgendwo aufbewahren.