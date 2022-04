Legende: Reuters

Das Debakel um die Schliessung der Greensill-Anlagefonds und die Milliardenverluste im Geschäft mit dem New Yorker Hedgefonds Archegos führten dazu, dass die Credit Suisse für das vergangene Jahr einen Reinverlust in Höhe von 1.6 Milliarden Franken ausweist. Die Geschäftsleitung beantragt deshalb an der Generalversammlung die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für die beiden Geschäftsjahre 2020 und 2021 – ausgenommen die Themen mit Bezug auf den Fall Greensill. Begründung: Die entsprechenden Prozesse seien noch nicht abgeschlossen. Im Vorjahr hatte der Verwaltungsrat wegen der Skandale komplett auf die Traktandierung der Décharge-Erteilung verzichtet. (sda)