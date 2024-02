Unter dem Strich blieb Coop ein Reingewinn von 575 Millionen Franken, ebenfalls rund 2 Prozent mehr als im Jahr davor. Wie bereits bekannt, hat Coop vergangenes Jahr einen Umsatz von 34.7 Milliarden Franken erzielt. Im Vergleich zum Jahr davor entspricht dies einem Plus von 1.4 Prozent.

Legende: Die Leuchtschrift der Coop Filiale am Eigerplatz, fotografiert am Mittwoch, 26. April 2023 in Bern. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER