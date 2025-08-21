Wegen des finanziellen Drucks will sich die Post laut eigenen Angaben ab 2026 neu ausrichten.

Im ersten Halbjahr 2025 ging der Gewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent zurück.

Geplant sind unter anderem Preiserhöhungen und rund 100 Kündigungen.

Ziel sei es, weiterhin eigenfinanziert und ohne Steuergelder den Grundversorgungsauftrag leisten zu können, schreibt die Post in einer Mitteilung. Aus diesem Grund bedürfe es einer Neuausrichtung des Post-Netzes per 2026. Bei dieser Reorganisation seien maximal 100 Kündigungen und 20 Änderungskündigungen möglich. «Wir streben eine möglichst sozialverträgliche Umsetzung an», verspricht das Unternehmen.

«Strukturelle Herausforderungen im Kerngeschäft»

Die Ankündigung dieser Massnahmen erfolgte bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Das Betriebsergebnis der Post ging demnach um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück und liegt nun bei 118 Millionen Franken. Der Gewinn sackte um 44 Prozent auf 74 Millionen Franken ab.

Legende: Die Post investiert in die Modernisierung ihres Betriebs – das schlägt sich im Halbjahresergebnis nieder. KEYSTONE/Christian Beutler

Die Post stehe aber nach wie vor auf «finanziell gesunden Beinen», lässt sich Björn Walker, Finanzchef ad interim, in der Mitteilung zitieren. «Die strukturellen Herausforderungen im Kerngeschäft und damit verbundene Kosten werden im Ergebnis aber offensichtlich.» Die Hauptgründe für die Ergebnisse seien der anhaltende Rückgang der Briefmenge, der Zeitungen und des Schaltergeschäfts sowie steigende Kosten.