Legende: Alex Glanzmann ist Finanzchef der Post. Keystone/Peter Schneider

SRF News: Die Stromversorgung im kommenden Winter ist unsicher. Was würde passieren bei der Post? Wie lange würde es dauern, bis Sie die Lichter löschen und den Betrieb bei einem Blackout einstellen müssten?

Alex Glanzmann: Wir sind da im sehr engen Austausch mit unserem Eigner, mit entsprechenden Behörden und auch mit Stromproduzenten und Lieferanten, damit wir möglichst weitgehend verschont werden können. Wir haben eine interne Taskforce ins Leben gerufen, wo es verschiedene Schritte dann eben auch gibt, um diese Energie zu sparen. Ein Hauptpunkt sind bei uns die Rechenzentren, da ist auch Postfinance angehängt. Da haben wir Notstromaggregate. Es gibt Pläne, damit die Kunden nichts spüren von diesen Ausfällen. Aber da sind wir nicht nur auf uns selbst gestellt, sondern auch auf die allgemeine Lage angewiesen.



Man hört oft, die Überbrückung halte vielleicht einen Tag und dann sei fertig. Wäre das bei der Post auch so?

Ja. Es kommt auf die Stärke und auf die Kurzfristigkeit solch eines Blackouts an. Einen Tag können sicher gut überbrücken. Wie gesagt, die Szenarien sind in der Erarbeitung. Wir werden sicher noch zusätzliche Massnahmen ergreifen, um die Versorgungsqualität weiterhin aufrechterhalten zu können.