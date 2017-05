Das Ranking

Das Beratungsunternehmen «Great Place To Work» erstellt mittels Mitarbeiter-Befragungen ein jährliches Ranking. Unternehmen melden sich zahlungspflichtig an, um «durchleuchtet» zu werden. Weltweit werden rund 10'000 Unternehmen befragt. In der Schweiz haben sich 123 Organisationen mit über 15'000 Mitarbeitern für das diesjährige Ranking angemeldet.