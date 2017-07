SRF News: Die Reise des Wirtschaftsministers war eine Promotionstour im Interesse der Wirtschaft. Gibt es greifbare Ergebnisse?

Heinz Karrer: Ja, es gibt sicherlich greifbare Ergebnisse. Es geht ja an sich bei solchen Reisen – also sprich: Wirtschaftsmissionen – immer um drei Punkte. Erstens: Wie können wir Rahmenbedingungen verbessern. Da geht es um Verträge, welche beide Länder abschliessen. Zweitens gibt es aktuelle Themen und Probleme mit denen sich die Schweizer Unternehmen in den jeweiligen Ländern konfrontiert sehen. Und drittens geht es auch um Beziehungspflege zwischen den beiden Ländern.

Schauen wir den zweiten Punkt Probleme und aktuelle Themen genauer an. Was war aus Wirtschaftssicht das Hauptanliegen bei der letzten Station der Visite übers Wochenende in Saudi-Arabien.

In Saudi-Arabien ist es so, dass wir ein Freihandelsabkommen haben, welches 2014 abgeschlossen wurde und 2016 in Kraft getreten ist. Wichtig ist auch ein Investitionsschutzabkommen, das den Unternehmen stabile Rechtsverhältnisse bei den Geschäften zusichert. Themen, welche wir diskutiert haben, waren unter anderem der Schutz des Patentes. Das ist für die pharmazeutische Industrie ganz wichtig. Dann haben wir sehr intensiv über die Bürokratie gesprochen. Es geht sehr lange bis Registrierungen und Lizenzierungen zustande kommen. Schifffahrtsdokumentationen und auch die Stationierung von Expads, also wenn sich Schweizerinnen und Schweizer für eine gewisse Zeit in Saudi-Arabien aufhalten sollen, waren weitere Themen. Diskussionspunkt war auch ein Doppelbesteuerungsabkommen, das es zwischen den beiden Staaten noch nicht gibt. Es wurde jetzt vereinbart, dass zu Beginn des Jahres 2018 – also bereits relativ schnell – ein solches Abkommen unterzeichnet werden sollte.

Sie haben den Freihandel angesprochen. Der Wüstenstaat ist ja bereits ein wichtiger Markt für Schweizer Produkte. Will nun die Schweiz den Saudis noch mehr Uhren und noch mehr Pharma verkaufen?

Es ist immer eine beidseitige Angelegenheit. Die Saudis sind auch interessiert, mehr Geschäfte zu machen mit der Schweiz und umgekehrt sind die Schweizer Unternehmen an Geschäften mit saudischen Unternehmen interessiert. Das will man selbstverständlich ausbauen. Es ist im Interesse der Schweiz, dass Unternehmen solche Geschäftstätigkeiten, beispielsweise mit Saudi-Arabien noch ausweiten können.

In der Golfregion sind die politischen Spannungen enorm gross und sie nehmen auch zu. Zudem ist die Menschenrechtslage gelinde gesagt desolat. All das macht es heikel mit den Saudis Geschäfte zu betreiben. Ich nehme an, da haben Sie als Wirtschaftsvertreter auch gewisse Skrupel?

Wir haben uns im Vorfeld intensiv informieren lassen und hatten am Vorabend Besprechungen auch im kleinen Kreis. Wir haben uns auch mit Experten über die Situation unterhalten. Und Herr Bundesrat Schneider-Ammann hat das bei seinem Treffen mit den saudischen Ministern auch immer wieder angesprochen.

Genügt das?

Es ist erstens wichtig, dass es angesprochen wird. Zweitens werden Vermittlungsdienste von der Schweiz angeboten. Das konnte auch in anderen Regionen schon vielfach recht erfolgreich gemacht werden. Dies hat Bundesrat Schneider-Amman auch wieder gemacht. Er hat auch gesagt, dass es im Interesse von allen ist, dass die Golfregion wiederum deutlich stabiler wird, als sie heute ist.

Das Gespräch führte Jan Baumann.