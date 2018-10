Grossvater und Urgrossvater von Patrick Liotard-Vogt waren Konzernchefs bei Nestlé.

Er selber hat vor zehn Jahren seinen ersten grossen Erfolg gelandet: Er verkaufte drei Online-Portale an Axel Springer, darunter usgang.ch und students.ch.

Heute lebt der 34-Jährige offiziell in Saint Kitts and Nevis, einer Insel in der Karibik.