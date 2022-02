Fleischersatz-Produkte sind noch eine Nische. Sinkende Preise könnten veganen Burgern und Co. Schub verleihen.

Weniger als 5 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten verzichten hierzulande vollständig auf Fleisch.

Dennoch ortet der Detailhändler Coop Potenzial in Produkten, die aussehen wie Fleisch, aber aus pflanzlichen Zutaten hergestellt sind. Das Unternehmen hat eine Studie im Bereich vegane und vegetarische Lebensmittel durchgeführt.

01:00 Video Philipp Wyss, Coop: «Ich rechne mit 100 bis 200 Neuheiten in diesem Jahr.» Aus News-Clip vom 18.02.2022. abspielen

«Es kam klar heraus, dass Flexitarier, also diejenigen die ab und zu zu Fleischersatz greifen, 40 Prozent mehr davon essen wollen», sagt Coop-Konzernchef Philipp Wyss.

Das Unternehmen hat die Preise Ende vergangenen Jahres gesenkt (s. Box). Es gebe mehr Anbieter, es werde mehr produziert – also könnten die Preise sinken.

Preisvergleich: Geschnetzeltes bei Coop Box aufklappen Box zuklappen Im Webshop von Coop kosten 175 Gramm Planted Chicken derzeit 5,95 Franken statt zuvor 6,95 Franken. Das entspricht 3,40 Franken auf 100 Gramm. Migros verlangt denselben Preis. Die tierische Alternative, Pouletbrust-Geschnetzeltes, aus der Schweiz, liegt bei Coop aktuell bei 3,50 Franken pro 100 Gramm und ist damit leicht teurer als das pflanzliche Produkt. Coop hat die Preissenkungen auf einer Reihe von Fleischersatz-Produkten vorgenommen: So kosten etwa «Hackfleisch» von Délicorn sowie «Filetstückchen» oder «Sensational Sausage» von Garden Gourmet 1 Franken weniger als zuvor.

Das ist ganz im Sinne von Planted. Das Unternehmen im zürcherischen Kemptthal stellt «Poulet» aus Erbsenmehl her. Erst vor eineinhalb Jahren als ETH-Spinoff gegründet, beschäftigt die Firma bereits 160 Angestellte.

In diesen Tagen hat Planted eine neue Produktionsstrasse in Betrieb genommen. Nun kann doppelt so viel produziert werden wie bisher: 1 Tonne pro Stunde. Anfangs seien es nur 30 Kilo gewesen.

Legende: Sieht nur aus wie Fleisch: Das «Poulet»-Geschnetzelte von Planted besteht aus Erbsen-Protein. SRF

Entsprechend hat das Unternehmen die Preise in seinem Webshop mehr als halbiert und ist froh, dass der Detailhandel nun nachzieht.

«Denn wir wollen ja einen Wechsel herbeiführen, weg vom tierischen Fleisch zum pflanzlich hergestellten Fleisch», sagt Co-Gründer Christoph Jenny. Und das können wir nur machen, wenn wir die Konsumenten mitnehmen, und nicht nur die, die es sich leisten können, sondern alle in der Schweiz - wenn wir also an einen Preispunkt kommen, der beim preisgünstigsten Importpoulet aus Brasilien liegt.»

01:37 Video Christoph Jenny: «Wir wollen einen Wechsel zum pflanzlichen Fleisch herbeiführen.» Aus News-Clip vom 18.02.2022. abspielen

Das ist eine Kampfansage an die Produzenten tierischen Fleisches. Dort sieht man in Fleischersatz-Produkten aber keine ernsthafte Konkurrenz.

Der Präsident des Schweizer Schweinezüchterverbandes Swissporcs, Meinrad Pfister, sagt: «Fleischersatz-Produkte gibt es ja schon länger. Tofu etwa kennt man schon lange. Andere Dinge wie Insekten sind wieder verschwunden. Mit diesem Mitbewerber können wir umgehen.»

Filet für alle

Christoph Jenny von Planted hingegen glaubt nicht nur an einen einst finanziellen Vorteil. Er will den Konsum auch demokratischer gestalten:

«Wir produzieren grundsätzlich mit dem gleichen Material, sprich Gelberbsen- und Sonnenblumenprotein, Hafer etc. Somit kommt es gar nicht mehr darauf an, welches Stück Fleisch man will.« Es sei nicht mehr so, «dass ein Rindsfilet nur für eine gewisse Schicht zugänglich ist.»

Studie: Preis ist entscheidende Stellschraube Box aufklappen Box zuklappen KPMG hat in einer im Januar erschienenen Studie das Potenzial von Fleischersatz für den deutschen Markt untersucht. Die Studie kommt zum Schluss: Neben Geschmack und Textur steht und fällt der Erfolg solcher Produkte mit ihrem Preis. Wenn Preisparität zu Fleisch erreicht sei, könnten sie den Massenmarkt erreichen. Die Autoren rechnen damit, dass dies im Falle von pflanzlichen Proteinalternativen bereits zwischen 2023 und 2025 der Fall sein werde. Zellbasiertes Fleisch werde noch etwas länger brauchen.

Rindsfilet-Fleischersatz ist allerdings noch Zukunftsmusik. Eine pflanzliche Pouletbrust hingegen ist bei Planted bereits in der Testphase.

Und wenn diese dann nicht mehr im Preisbereich von Bio-Fleisch angesiedelt ist, könnten sich auch mehr Konsumentinnen und Konsumenten für Fleischersatz-Produkte interessieren. Bis dahin sind noch viele Preissenkungen nötig.

.