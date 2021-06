Die Berner Firma Olwo beschäftigt rund 180 Angestellte an drei Standorten – am Hauptsitz in Worb, in Stalden i. E. und in Erlenbach i.S.. Olwo ist sowohl im Holzhandel wie auch in der Holzverarbeitung mit zwei Sägereien und einem Hobelwerk tätig. Der Familienbetrieb wird in der dritten Generation geführt und macht einen Umsatz von rund 100 Millionen Franken pro Jahr.