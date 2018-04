Die Mövenpick-Holding verkauft ihre weltweit über 80 Hotels und Resorts an die französische Accor-Gruppe.

Mövenpick stimmte einem Verkauf für 560 Millionen Franken zu.

Sollten die Behörden dem Geschäft zustimmen, werde die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres abgeschlossen, heisst es in einer Medienmitteilung der Mövenpick-Holding.

Mit der Integration der Hotels in die französische Hotelgruppe will Mövenpick das Wachstum der Hoteldivision beschleunigen. So erhalte Mövenpick einen Zugang zum Kundenbindungsprogramm von Accor und profitiere von neuen Vertriebskanälen.

Andere Geschäfte nicht betroffen

Der Partner von Mövenpick, die Kingdom Holding, habe dem Verkauf ebenfalls zugestimmt, hiess es im Communiqué weiter.

Die anderen Geschäfte der Mövenpick-Holding, Mövenpick Fine Foods, Mövenpick Wein und Marché International, seien von den Änderungen nicht betroffen.

Die Hotelgruppe von Mövenpick betreibt nach eigenen Angaben 84 Hotels in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Asien. 42 weitere Hotelanlagen befinden sich derzeit noch im Bau. Insgesamt beschäftigt Mövenpick Hotels & Resorts etwa 16 000 Mitarbeiter.

Firmenpionier Prager gründet Imperium

Der Schweizer Unternehmer Ueli Prager legte 1948 mit dem ersten Restaurant den Grundstein zur Mövenpick-Gruppe. Das Konzept: Gutes Essen ohne lange Wartezeiten zu moderaten Preisen. 1962 kam nach amerikanischem Vorbild das erste Schnellrestaurant «Silberkugel» hinzu.

1976 nahm das erste Mövenpick-Hotel ausserhalb Europas seinen Betrieb auf, das Mövenpick-Hotel «Jolie Ville» in Kairo.