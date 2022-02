iBasis ist ein Kommunikationsanbieter mit Sitz in den USA und bietet Dienstleistungen im Bereich von Sprachverarbeitung, mobiler Daten und von internetbasierten Infrastrukturen an.



Über 1000 Mobilfunk-, Festnetz- und Internetanbieter haben ihren internationalen Sprachverkehr teilweise oder vollständig an die US-Firma ausgelagert.



Zu den Kunden von iBasis zählen neben Swisscom, Sunrise und Salt auch viele globale Anbieter wie Skype, Telecom Italia, Vodafone, Verizon oder China Mobile.