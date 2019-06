General Electric will in der Schweiz weitere 450 Stellen abbauen

In Baden und Birr

Wieder eine Abbaurunde bei General Electric. Weitere 450 Stellen gehen verloren.

350 davon streicht der US-Konzern in Baden, die anderen in Birr. «Herausforderungen auf dem globalen Energiemarkt» seien dafür verantwortlich, so GE.

Die Aargauer Regierung und der Stadtrat von Baden bedauern diesen Schritt und hoffen, dass es möglichst wenig Entlassungen gibt.

Der US-Konzern hält in einer Mitteilung fest, dass die Standorte Baden und Birr bestehen bleiben. Es laufe nun ein Konsultationsverfahren mit den Sozialpartnern zur erneuten Umstrukturierung.

10 Prozent der abzubauenden Stellen, so GE, seien jetzt schon vakant wegen natürlicher Wechsel. Mit der erneuten Umstrukturierung wolle man die operative Performance steigern, die Organisation einfacher machen und wieder konkurrenzfähiger werden.

Stellungnahme der Aargauer Regierung Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Mit grosser Enttäuschung und Bedauern» nehme man den erneuten Stellenabbau von GE zur Kenntnis. Das teilt der Regierungsrat des Kantons Aargau mit. Man werde die vom Abbau betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren unterstützen. GE widerspreche mit der Stellenstreichung früheren Aussagen, lässt sich Regierungsrat Urs Hofmann zitieren. Er erwarte von GE, das die Zahl der Kündigungen möglichst gering bleibe.

Dies, so GE, geschehe auf dem Hintergrund einer veränderten Nachfrage. Der Markt für die Produktion von Strom aus fossilen Brennstoffen sei eingebrochen. Das treffe insbesondere die Gasturbinen. Die Sparte GE Power habe ein schwieriges Jahr hinter sich mit einem Verlust von 2.6 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen sei sich der schwierigen Situation für die Angestellten bewusst, schreibt GE weiter und verspricht, dass man auch in der neuen Abbaurunde am Sozialplan festhalten werde.

Baden hofft auf andere Branchen

Der Stadtrat von Baden schreibt in einer Medienmitteilung: «Das ist für den sich allgemein sehr solid entwickelnden Wirtschaftsstandort ein schmerzhafter Schlag.» Man sei enttäuscht vom erneuten Abbau.

Der Stadtrat zeigt sich aber auch optimistisch, dass der von GE angekündigte Stellenverlust kompensiert werden könne. Die Nachfrage nach Fachkräften in den Bereichen Hightech Energie, ICT und Medizintechnik sei gross in der Region. So würden für die vom Stellenabbau betroffenen GE-Mitarbeitenden «attraktive Job-Alternativen» bestehen.

Verwirrung um Oberentfelden

General Electric hat ein Werk im aargauischen Oberentfelden. Dort bestehen 500 Stellen. Mitte 2018 hatte GE angekündigt, den Standort Oberentfelden zu schliessen und die Arbeitsplätze nach Birr zu verlagern. Man werde dort 30 bis 40 Millionen Franken investieren für den Umzug.

In Februar kam dann aber von GE die Meldung, dass der Standort in Oberentfelden erhalten bleibe. Das Werk laufe sehr gut, es sei voll ausgelastet und deshalb würde es nicht geschlossen.

Nun heisst es aber am Montag in einer Mitteilung der Aargauer Regierung, dass die Produktion nun doch von Oberentfelden nach Birr verlegt werden solle. «Der Regierungsrat erwartet, dass diese Investition zur langfristigen Sicherung der Produktionsarbeitsplätze im Werk Birr beiträgt», so die Mitteilung.