Die US-Notenbank belässt den Zinssatz bei einer Spanne von 5.25 bis 5.5 Prozent.

Der Entscheid war erwartet worden.

Der Zinssatz bleibt damit auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren.

Das teilte die Fed am Mittwoch in Washington nach einer Sitzung ihres für die Zinsen zuständigen Ausschusses mit. Die Federal Reserve hat eine Zinssenkung für dieses Jahr in Aussicht gestellt, will aber nicht vorschnell handeln, um die Inflation nicht wieder anzufachen.

Im Mai sank die Teuerungsrate um 0.1 Prozentpunkte auf 3.3 Prozent. Sie liegt damit weiter ein gutes Stück von dem von der Fed angepeilten Inflationsziel von zwei Prozent entfernt.

Legende: Die Fed dreht nicht an der Zinsschraube. REUTERS/Archiv/Sarah Silbiger

Beobachter rechnen deswegen mit Zinssenkungen erst ab September. Als erste grosse Notenbank hatte die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche ihre historisch hohen Leitzinssätze um je 0.25 Prozentpunkte gesenkt.

Unverändertes BIP-Wachstum

Ihre Wachstumsprognose lässt die Fed unverändert. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) der weltgrössten Volkswirtschaft soll in diesem Jahr um 2.1 Prozent wachsen, wie sie mitteilte. Das entspricht der Schätzung von März. Für kommendes Jahr sagt die Fed ein Wachstum von zwei Prozent voraus, ebenfalls wie im März.

Seit März 2022 hatte die Notenbank ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation in rekordverdächtigem Tempo um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben. Zuletzt drehte sie allerdings nicht mehr an der Zinsschraube. Die Inflationsrate – im Sommer 2022 mit mehr als neun Prozent so hoch wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr – ging seit den Zinserhöhungen deutlich zurück.