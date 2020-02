Seit Donnerstag sind die Informatiksysteme der französischen Baufirma Bouygues Construction durch einen Cyberangriff lahmgelegt.

Wie Recherchen von SRF zeigen, sind davon auch Schweizer Unternehmen betroffen.

Es handelt sich dabei um die beiden Tochterunternehmen Losinger Marazzi AG mit Sitz in Bern und das Gebäudetechnik-Unternehmen Bouygues Energies & Services (früher Alpiq Intec) mit Sitz in Zürich.

Beide Schweizer Unternehmen bestätigen gegenüber SRF, Opfer eines Ransomware-Angriffs zu sein. Als Vorsichtsmassnahme seien alle Informationssysteme der Bouygues Construction in allen Ländern abgeschaltet worden, wie die beiden Firmen mitteilen. «Die Arbeiten in unseren Niederlassungen, auf unseren Baustellen und der Service in den Liegenschaften unserer Kunden werden fortgeführt.»

Wie lange die Unternehmen mit Einschränkungen ihrer IT-Systeme rechnen, ist noch unklar. Es sei noch zu früh, um einen genauen Zeitpunkt zu nennen.