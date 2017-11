Die Schweiz ist schon lange Geburtsort internationaler Konventionen. Microsoft-Präsident Brad Smith will mit anderen IT-Firmen und Regierungen den Cyber-War bekämpfen. Für die Bekanntmachung der Initiative wählte er bewusst Genf.

Brad Smith über Cyber-Sicherheit (engl.) 1:31 min, vom 10.11.2017

SRF News: Herr Smith, warum ist Genf der richtige Ort für eine «Digitale Konvention»?

Brad Smith: Die Regierungen der Welt sollten hier zusammenkommen und zusichern, dass sie Cyber-Waffen nicht für zivile Attacken einsetzen. Genf ist ein Ort, wo sich die Welt viele Male in den letzten 150 Jahren getroffen hat. Es begann mit der Gründung des Roten Kreuzes 1863. Es folgten viele weitere Initiativen. Die Welt kam hier zusammen, um chemische Waffen zu verbieten, dann auch um Landminen zu verbieten oder um Atomwaffen abzuschaffen. Und die Schweiz als Nation nimmt die Rolle eines Leuchtturms ein, indem sie das nötige Umfeld dafür schafft. Ich hoffe wir werden auf der ganzen Welt von diesem speziellen Geist von Genf inspiriert.

Wie gross ist die Bedrohung von Cyber-Attacken?

Wir sollten das Problem ernst nehmen. Ein einschneidender Tag war der 12. Mai in diesem Jahr mit der «WannaCry-Attacke». Es traf unter anderem Spitäler in Grossbritannien oder die Telefonkommunikation in Spanien. In Grossbritannien bekamen fast 7000 Patienten nicht die benötigten Medikamente. Es ist also ein Weckruf und wir sollten als globale Gemeinschaft zusammen kommen, um das Problem zu lösen. Der grosse Fehler, den die Welt gemacht hat, war die Bedeutung des Problems zu unterschätzen. Diesen Fehler sollten wir nicht wieder tun.

Sie sind der Kopf der Cyber-Sicherheit bei Microsoft. Welche Anstrengungen unternehmen Sie diesbezüglich?

Bei Microsoft machen wir drei Dinge: Erstens, bauen wir unsere Technologie weiter aus und beschützen unsere Kunden. Ich glaube stark an die weltweiten Cyber-Sicherheitsschranken. Zweitens sprechen wir mit Kunden, Unternehmen und den Regierungen. Ein Sicherheitsgurt beim Autofahren ist nur nützlich, wenn man ihn auch benutzt. Wir versuchen daher unsere Kunden zu ermutigen, die von uns entwickelte Technologie auch zu benutzen. Nicht zuletzt appellieren wir an die Regierungen, mehr zu machen. Vieles davon beinhaltet Drohungen, die zugenommen haben, unglücklicherweise durch Nationalstaaten. Wir benötigen neue internationale Gesetze und wir brauchen Regierungen die handeln.

Warum ist das so wichtig für ihr Unternehmen?

Wenn wir in die Zukunft schauen wird jeder Thermostat und jede Verkehrsampel mit dem Internet verbunden sein. Wenn wir in einer besseren und sicheren Welt leben wollen, müssen wir sicherstellen, dass es einen hohen Grad an Cyber-Schutz gibt. Und das bedingt, dass wir uns im IT-Sektor mehr einsetzten und dass auch Kunden und Regierungen mehr tun.

Das Gespräch führte Marc Meschenmoser.