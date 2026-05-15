Donald Trump hat in den ersten drei Monaten 2026 über 3600 Mal am Finanzmarkt Aktien und andere Anlagen ge- und verkauft. Das zeigen die neusten Daten, die der US-Präsident von Gesetzes wegen offenlegen muss. Trump steckt Millionen auch in Firmen, die von seiner Regierung profitieren.

Während Donald Trump mit einer Wirtschaftsdelegation in China weilte, veröffentlichte die Ethikkommission der US-Regierung zu Hause in Washington D.C. die Aktienhandelsgeschäfte des Präsidenten. Die Aufstellungen über die ersten drei Monate 2026 zeigen zwei Dinge:

Zum einen kaufte und verkaufte Donald Trump Aktien – und nicht mehr Obligationen wie noch 2025. Und: Er investierte Millionen auch in Firmen, mit denen seine Regierung direkt zu tun hat. Sei es, weil man mit den Firmen im Gespräch ist wegen Regulierungen oder weil sie Milliardenaufträge der US-Regierung erhalten haben. Oft ist dabei eine zeitliche Nähe vorhanden, zwischen den Trump'schen Aktienkäufen und ‑verkäufen und der Regulierung oder Auftragsvergabe.

Beispiele mit klingenden Namen

Die Offenlegung – die gesetzlich vorgeschrieben ist – zeigt, dass Trump beispielsweise Aktien vom Chiphersteller Nvidia kaufte. Sowohl Anfang Januar, nur eine Woche bevor seine Regierung Nvidia wieder Chipverkäufe nach China erlaubt hat, als auch kurz nach der Erlaubnis aus Washington. Insgesamt investierte Trump bis zu fünf Millionen Dollar in Nvidia. Ein Konzern, mit dem die US-Regierung auch selbst eng zusammenarbeitet.

Legende: Donald Trump (Mitte) neben US-Aussenminister Marco Rubio, US-Finanzminister Scott Bessent, US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (v.r.n.l.), Nvidia-CEO Jensen Huang, Tesla-CEO Elon Musk, Apple-CEO Tim Cook in Peking (v.r.n.l., oben). (14.5.26) REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Andere Beispiele sind der Chiphersteller AMD, Palantir oder Axon. Auch im Fall von AMD kaufte Trump Aktien, kurz bevor seine Regierung dem Konzern wieder erlaubt hat, Chips nach China zu verschiffen. Aktien von Palantir, einer Firma, die unter anderem Software für Polizei und Militär baut, legte sich Trump im ersten Quartal 2026 ebenfalls ins Portefeuille. Dies, obwohl Palantir im Februar einen milliardenschweren Regierungsauftrag des Department of Homeland Security erhielt, bei dem es um Software für Deportationen geht. Bei Axon handelt es sich um eine Firma, die der Zoll- und Immigrationsbehörde für 220 Millionen Dollar Taser verkauft. Auch mit Axon-Aktien deckte sich Trump ein, bevor der Auftrag bekannt wurde.

Trump sieht keine Interessenskonflikte

Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Der US-Präsident handelte in den ersten drei Monaten des Jahres auch mit Titeln von Microsoft, Boeing, Amazon und Alphabet, der Google-Mutter. Sie alle sind Geschäftspartner der US-Regierung. Auch bei Apple kaufte sich Trump dieses Jahr kräftig ein: Bis zu sieben Millionen Dollar sind es laut der offengelegten Daten. Der Apple-Chef war – wie andere CEOs auch, mit deren Firmenaktien Trump gehandelt hat – in Peking mit dabei.

SEC: Securities and Exchange Commission Box aufklappen Box zuklappen Die SEC ist die Börsenaufsicht der USA. Sie wacht über Insidervergehen und -betrug am amerikanischen Finanzmarkt. Seit Trumps Amtsantritt ist die Behörde aber deutlich weniger aktiv. 30 Prozent weniger Fälle hat die SEC in Trumps erstem Amtsjahr abgewickelt. Die Behörde hat 17 Prozent weniger Angestellte und viele hängige Verfahren wegen Insider‑ und Betrugsvorwürfen eingestellt. Auch die Einnahmen von Bussgeldern, die fehlbare Firmen und Individuen der SEC zahlen müssen, sind auf ein Zehnjahrestief gefallen. Die Untätigkeit der SEC hat auch damit zu tun, dass die Aufsichtsbehörde von einem Trump-Freund geführt wird, Paul Atkins.

Beobachter sind entrüstet, dass ein US-Präsident in dieser Handelstätigkeit keine Interessenskonflikte erkennt. Anders sieht es Donald Trump: Die Käufe und Verkäufe tätige er nicht selbst, sagt ein Regierungssprecher. Sondern es würden Dritte in Trumps Namen handeln – beauftragte Finanzinstitute, die völlig unabhängig handeln und sich an alle Vorschriften halten würden.

Das sieht offenbar auch die Börsenaufsicht SEC so, die zuständig wäre. Seine eigenen Aktienkäufe und -verkäufe hindern Donald Trump allerdings nicht daran, ein Gesetz zu fordern, das es Kongressmitgliedern verbietet, von ihrem Insiderwissen zu profitieren.