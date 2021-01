WhatsApp ist wohl die weltweit populärste Nachrichten-App. Sie wurde erstmals 2009 veröffentlicht, und hat massgeblich zur Ablösung der SMS beigetragen und den Messengerdiensten schliesslich zum Durchbruch verholfen. 2014 hat Facebook die Firma gekauft.

Verschlüsselung: Ende-zu Ende

Nutzer: mehr als 2 Milliarden

Kosten: gratis

Open Source: Nein

Kontaktdaten und Metadaten: werden gespeichert

Registrierung: Telefonnummer notwendig

Kritik: Seit 2016 steht in den Nutzungsbedingungen, dass die Nutzerdaten wie Handynummer und Profilbild mit allen Diensten der Firma Facebook ausgetauscht werden dürfen. Nun müssen Nutzerinnen und Nutzer bis spätestens am 8. Februar neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. In diesen erlaubt man WhatsApp, noch mehr Daten mit dem Mutterkonzern Facebook zu teilen, darunter etwa Metadaten wie der Status, Sendezeitpunkt einer Nachricht und wo sich der Nutzer aufhält. Welche Daten Facebook tatsächlich sammelt, ist unklar. Klar ist: Die Inhalte der Nachrichten sind verschlüsselt und werden nicht an Facebook weitergegeben. Trotzdem wird im Internet dazu aufgerufen, WhatsApp zu löschen und zu anderen Diensten zu wechseln.