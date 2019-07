Bei der Grundwasserquelle «Bonne Source» geht es um Interessenkonflikte in der lokalen Wasserkommission der Gemeinde Vittel. Diese will Nestlé weiterhin das Abpumpen von Wasser erlauben, obwohl die Quelle überbeansprucht wird. Die Kommission schlägt vor, dass die lokale Bevölkerung auf Wasser vom Nachbardorf ausweicht – über eine Rohrleitung, an deren Kosten sich Nestlé beteiligen will. Bevölkerung und NGOs werfen der Kommission vor, Nestlé statt den dort lebenden Menschen ein Vorrecht am Grundwasser der Gemeinden zu geben.

An der «Bonne Source» füllt Nestlé sein Vittel-Mineralwasser vor allem für die Schweiz und Deutschland ab. Wegen der aktuellen Überbeanspruchung wird bis 2050 eine Knappheit befürchtet. Nestlé entnimmt der Quelle nach eigenen Angaben jährlich rund 750’000 Kubikmeter Wasser, wobei die bis 2020 gültige Lizenz eine Million Kubikmeter erlaubt. Der Verbrauch von Nestlé entspricht laut Konzernangaben etwa 28 Prozent der Gesamtentnahme durch alle Nutzer.