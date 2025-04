Legende: SRF

Die Schweiz sei in den vergangenen Jahren erfolgreich unterwegs gewesen, sagt Stephan Mummenthaler, Direktor von Scienceindustries. Doch er sieht durchaus auch Herausforderungen auf den hiesigen Pharmastandort zukommen. Der internationale Wettbewerb verschärfe sich derzeit, so Mummenthaler.

«Der Produktionsstandort ist abhängig von einer ganzen Reihe von Rahmenbedingungen. Der Zugang zu Fachkräften ist sehr wichtig. Da haben wir im Moment mit den Bilateralen Drei eine offene Flanke. Die Preise und die Verfügbarkeit von Energie sind ebenfalls wichtig. Aber auch da haben wir ein Problem: Energie ist in Europa rund viermal teurer als in Nordamerika. Und auch der Steuerstandort Schweiz ist unter Druck. Wir sind daran, die OECD-Steuerreform umzusetzen, was aber nur in Europa und in der Schweiz geschieht. Das stellt uns im Vergleich zum Rest der Welt schlechter.»