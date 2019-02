Dänemark ist in der Diskussion, wie viele Spitäler für die Versorgung nötig sind, einige Schritte weiter als die Schweiz. Dort wird umgesetzt, was 2007 von der Regierung beschlossen wurde: Die ganze Akutversorgung für die 5,7 Millionen Dänen wird auf 21 grosse Spitäler konzentriert. Das heisst: ein Spital mit 24-Stunden-Notfallstation versorgt in Dänemark 275'000 Einwohner. In der Schweiz kommt ein vergleichbares Spital auf rund 70'000 Einwohner - also rund viermal weniger.

Um die Spitalreform umzusetzen, investiert der dänische Staat viel Geld in Neubauten. An 16 Standorten wird auf der grünen Wiese gebaut. Als erstes dieser Superspitäler ist seit kurzem das neue Universitätsspital von Aarhus in Betrieb. Es soll jährlich 100'000 Patienten in fast allen medizinischen Disziplinen versorgen. Alles ist auf eine möglichst effiziente Logistik und Behandlung ausgerichtet. So verfügt es nur über Einzelzimmer, was die Infektionsraten senkt, eine schnellere Erholung begünstigt und gleichzeitig auch die Belegungsdauer senkt.