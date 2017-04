Die UBS hat ein beachtliches Resultat vorgelegt. Nicht nur die Vermögensverwaltung für reiche Kunden weltweit lief gut in den ersten drei Monaten des Jahres. Auch das Investment Banking trug massgeblich zum Erfolg bei. Das ist nicht selbstverständlich – denn in der Zeit der Finanzkrise ab 2008 hatte es besonders im riskanten Investment Banking hohe Verluste gegeben, etwa aus Geschäften mit faulen Hypothekarkrediten in den USA.



Beim Ausblick ist die UBS-Konzernleitung wie gewohnt vorsichtig – und das leuchtet ein. Denn es ist unklar, ob die Kunden auch in den nächsten Monaten optimistisch bleiben und weiter im grossen Stil zusätzliche Milliarden an Vermögen bei der UBS anlegen. Es könnte sein, dass die Anleger mit Blick auf die weltweiten politischen Unsicherheiten wieder grössere Zurückhaltung üben – etwa weil offen bleibt, ob der neue US-Präsident Donald Trump seine Wahlversprechen umsetzen kann und was dies dann für die Weltwirtschaft effektiv bedeutet. Zweifel sind dort angebracht.



Ins Auge sticht ausserdem die starke Eigenkapital-Position der UBS: Mit einer Kapital-Quote von gut 14 Prozent per Ende März steht die Grossbank im Vergleich zur internationalen Konkurrenz solide da. Das heisst: Das relativ dicke Kapitalpolster macht sie verhältnismässig krisenfest, sollte sich das Umfeld an den Finanzmärkten und in der Wirtschaft verschlechtern.