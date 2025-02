Apple gewinnt in der Schweiz Marktanteile bei den Smartphones

Apple hat in den letzten Jahren an Marktanteilen in der Schweiz zugelegt.

Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Comparis.

Die Kundenloyalität sei stark.

49.4 Prozent der Befragten verwendeten im Jahr 2024 ein iPhone. Das sind 5.1 Prozent mehr als noch vor vier Jahren. Zu diesem Schluss ist eine repräsentative Umfrage von Comparis gekommen, dafür sind gut 2000 Menschen aus allen Regionen der Schweiz befragt worden.

«Apple konnte seinen Marktanteil seit 2020 weltweit ausbauen. Das liegt in erster Linie an der starken Kundenloyalität», lässt sich der Digitalexperte von Comparis, Jean-Claude Frick, zitieren. 91.8 Prozent der derzeitigen Apple-Nutzer wollen in der Zukunft wieder ein iPhone kaufen. Neben der Kundenloyalität habe die Einführung des USB-C-Anschlusses das Smartphone zudem wettbewerbsfähiger gemacht.

Legende: Bei den jungen Menschen sei die Anziehungskraft der Marke Apple ungebrochen, so Jean-Claude Frick. Keystone/Laurent Gillieron

Aufgrund des iPhone-Aufschwungs schrumpfte der Anteil der Smartphones mit einem Android-Betriebssystem. Hinter den Produkten von Apple sind Handys von Samsung am zweitbeliebtesten. Samsung kommt auf einen Marktanteil von 35 Prozent. Auch Nutzende eines Android-Geräts haben eine hohe Kundenloyalität. 89.6 Prozent streben keinen Wechsel an. Damit kommt es auf dem Markt kaum zu grossen Verschiebungen.

Lust auf ein neues Handy lässt nach

Noch vor vier Jahren wollten 46.9 Prozent der Befragten ein neues Smartphone kaufen. Dieser Wert schrumpfte um 8.5 Prozentpunkte. Dies lässt sich durch steigende Preise und längere Update-Versprechen der Hersteller erklären. Knapp ein Drittel aller Befragten haben ihr Smartphones bereits seit mindestens drei Jahren genutzt.