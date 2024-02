Die UBS spricht in der Mitteilung von einem hohen Kundenvertrauen, was sich an den Vermögenszuflüssen gezeigt habe. Die Bank hat im vierten Quartal im Kerngeschäft – in der globalen Vermögensverwaltung – einen Nettoneugeldzufluss von 22 Milliarden Dollar verzeichnet. Seit Abschluss der Übernahme der CS seien es in dem Bereich 77 Milliarden gewesen.

Damit verwaltete die UBS gruppenweit per Ende Dezember Vermögen in Höhe von 5714 Milliarden Dollar. Ende September waren es noch 5373 Milliarden gewesen.

«Der Kräftige Zufluss zeigt, dass das Vertrauen in die Bank nicht abgenommen hat, im Gegenteil», schätzt SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann ein. «In den nächsten Jahren sollen jeweils 100 Milliarden dazukommen.»