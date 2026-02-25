Jahreszahlen 2025 Sandoz steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Das Schweizer Pharma-Unternehmen Sandoz ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen.

Die Generika-Herstellerin hat 2025 mehr eingenommen und auch mehr verdient.

Im bereits laufenden Jahr soll es in ähnlichem Tempo weitergehen.

Wie Sandoz mitteilte, kletterten die Einnahmen auf 11.1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 7 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 5 Prozent, womit die ehemalige Novartis-Tochter das eigene Ziel von einem Wachstum zu konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich erfüllt hat.

Starkes Wachstum bei Biosimilars-Sparte

Von den beiden Sparten steuerte das Geschäft mit Generika 7.8 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz bei und ist damit zu konstanten Wechselkursen um 2 Prozent gewachsen. Dabei stiegen die Einnahmen in fast allen Regionen leicht an. In Nordamerika verharrten sie angesichts eines harten Wettbewerbs auf Vorjahresniveau.

Sandoz sieht Veränderungen im Antibiotika-Markt Box aufklappen Box zuklappen Legende: Preisrückgang bei Penicillin wirkte negativ auf Umsatzentwicklung H2 (im Bild: Abfüllung und Verpackung in Österreich, 21.03.24) APA/SANDOZ Laut Unternehmensangaben führte die Einführung von US-Zöllen 2025 zu einem Rückgang chinesischer Exporte in die USA. Dies veranlasste chinesische Lieferanten, die Preise für Penicillin-Wirkstoffe wie 6-Aminopenicillansäure (6-APA) weltweit zu senken. Gleichzeitig stieg das globale Angebot, was die Nettoumsätze von Sandoz im zweiten Halbjahr 2025 belastete. Dieser Effekt dürfte laut Sandoz auch 2026 anhalten. Zudem könnte ein neuer Mindestimportpreis für 6-APA in Indien den Zustrom billiger Importe eindämmen, jedoch die Versorgung Europas mit günstigem 6-APA beeinträchtigen.

Die kleinere Biosimilars-Sparte setzte 3.3 Milliarden um (+13 Prozent). Vor allem die jüngsten Lancierungen hätten das Geschäft merklich belebt. Insgesamt steuerten Biosimilars 30 Prozent zum Konzernumsatz bei, womit Sandoz eines seiner Mittelfristziele bereits erreicht hat.

Auf Gewinnebene weist Sandoz für den Kern-Betriebsgewinn (Core EBITDA) 2.4 Milliarden US-Dollar aus (+14 Prozent). Die entsprechende Marge kam bei 21.7 Prozent zu liegen nach 20.1 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich blieben 1.6 Milliarden US-Dollar übrig und damit 33 Prozent mehr als 2024. Den deutlichen Anstieg begründet Sandoz mit dem Anstieg des operativen Kernergebnisses sowie einem Rückgang der operativen Ertragsteuern.

Für das bereits angelaufene Geschäftsjahr stellt das Basler Unternehmen ein ähnliches Wachstum wie bisher in Aussicht: So soll der Nettoumsatz im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen.