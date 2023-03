Im Schatten der Pharmafirmen sind deren Zulieferer massiv gewachsen – und wollen das auch in Zukunft tun.

Die Schweizer Pharmafirmen stehen oft im Rampenlicht. Sei es, weil sie innovative Medikamente lancieren, weil sie für Medikamente hohe Preise verlangen oder weil sie als Konjunkturmotor gelten.

Dabei vergessen gehen oft die Pharmazulieferer, obwohl sie immer mehr an Bedeutung gewinnen. Sie stellen für die Pharmafirmen viele Wirkstoffe her, ohne dass ihr Name erscheint. Vor allem: Die Zulieferer wachsen seit Jahren deutlich schneller als die Pharmafirmen und schaffen so Tausende Jobs.

Bachem: Weltmarkführer aus dem Baselbiet

Bestes Beispiel ist Bachem aus Bubendorf. Das Baselbieter Unternehmen hat den Umsatz seit 2018 auf über eine halbe Milliarde Franken verdoppelt und in dieser Zeit in der Schweiz 630 neue Leute angestellt. Bachem ist Weltmarkführer bei der Herstellung von Peptiden. Das sind grosse Moleküle, die als Wirkstoffe eingesetzt werden, etwa gegen Krebs, Diabetes oder neuerdings auch gegen Fettleibigkeit. Kundennamen darf Bachem jedoch keine nennen.

Bachem-Chef Thomas Meier sieht mehrere Gründe, warum sie für Pharmafirmen diese Peptide herstellen: «Wenn Pharmafirmen die Produktion an einen Zulieferer auslagern, sind sie flexibler und erst noch kostengünstiger.» Zudem seien die Pharmafirmen vermehrt auf das spezifische Fachwissen der Zulieferer angewiesen.

Produktion kommt nach Europa zurück

Sibylle Bischofberger, Analystin bei der Bank Vontobel, sieht weitere Gründe für das grosse Wachstum der Zulieferer: «Es sind neue, innovative Medikamente auf den Markt gekommen. Und wenn diese gut laufen, könne Pharmafirmen nicht alles alleine herstellen.» Ausserdem gebe es den Trend, die Produktion aus China und Indien zurück nach Europa zu holen, etwa ins Pharmaland Schweiz.

Legende: SRF

Neben Bachem profitieren denn auch die anderen börsenkotierten Schweizer Pharmazulieferer. Allen voran ist Lonza, die in Visp den Covid-Impfstoff für Moderna produziert sowie andere Biotech-Wirkstoffe. Lonza nennt keine genauen Zahlen, hat aber in den letzten drei Jahren über 2000 neue Jobs geschaffen, hauptsächlich im Wallis. Auch Siegfried und Dottikon ES, die ebenfalls Wirkstoffe produzieren, sind stark gewachsen.

Aktuell 600 offene Stellen

Das Wachstum geht zudem unvermindert weiter. Das zeigt sich etwa an den offenen Stellen: Lonza sucht aktuell 240 Leute in der Schweiz, Bachem 230, Dottikon 100 und Siegfried etwa 30, insgesamt also rund 600 Personen.

Basler Start-up sucht über 100 Leute Box aufklappen Box zuklappen Nicht nur Firmen, die Wirkstoffe produzieren, sondern auch andere Pharmazulieferer boomen. Ein Beispiel ist Ten23. Das Basler Start-up füllt Biotech-Wirkstoffe ab und hilft Pharmafirmen bei der Entwicklung dieser Medikamente. Erst vor eineinhalb Jahren gegründet, beschäftigt Ten23 bereits 150 Leute. Davon arbeiten 65 in Basel, die neu rekrutiert wurden. 85 Angestellte sind in Visp, wo Ten23 die Abfüllfirma Swissfillon übernommen hat. In Visp, in der Nähe von Lonza, baut das Start-up derzeit noch eine weitere Produktionsanlage. Gemäss Hanns-Christian Mahler, Gründer und Chef von Ten23, sollen dort künftig rund 100 neue Leute arbeiten, wenn die Anlage läuft. Aber auch den Sitz in Basel möchte Mahler ausbauen. «Aktuell bearbeiten wir über 100 verschiedene Anfragen von Biotech-Firmen, von denen einige bei uns zu Projekten führen», sagt der Ten23-Chef.

Doch das ist nicht alles: Die vier Firmen investieren derzeit hunderte Millionen Franken in der Schweiz. Bachem will den Personalbestand in Bubendorf um 800 Leute auf rund 2000 erhöhen und plant im aargauischen Sissler Feld einen neuen Produktionsstandort mit anfänglich 500 Angestellten.

Ebenfalls auf dem Sissler Feld baut Lonza eine neue Fabrik mit 400 Leuten. Siegfried rechnet mit etwa 100 zusätzlichen Stellen hierzulande und Dottikon mit 200. Sofern die Pläne aufgehen, schaffen die Pharmazulieferer in den nächsten Jahren so rund 2300 neue Jobs und werden die Welt mit Wirkstoffen «made in Switzerland» beliefern.