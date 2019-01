Er lockt die Chinesen aufs «Top of Europe»

3454 Meter über Meer: Es ist neblig, der Wind pfeift, Schnee fällt. Urs Kessler steht auf dem Jungfraujoch. Er ist Chef der Jungfraubahnen und der Architekt des Berner Oberländer Tourismus-Erfolgs. Die Bergbahn ist hochrentabel: 40 Millionen Franken Gewinn brachte sie 2017 ein. So viel wie keine andere Schweizer Bergbahn.

Mit 25 Jahren stiess der Berner Oberländer als Marketingleiter zu den Jungfraubahnen. Früh setzt er auf Touristen aus dem fernen Osten: 1987 reist Kessler zum ersten Mal nach China, um die Jungfrau-Region zu vermarkten. Solche Reisen unternimmt er auch heute noch als Chef. Mit Erfolg: Über die Hälfte der heute rund eine Million Gäste kommt aus China.

China 2019 kein Wachstumsmarkt mehr

In Shanghai, der wichtigsten Geschäftsmetropole Chinas, trifft sich der Chef der Jungfraubahnen mit den Europa-Verantwortlichen des grössten chinesischen Online-Reiseanbieters Ctrip. Mit Prospekten und Werbe-Videos präsentiert Kessler die Jungfrau-Region.

Aber die Chinesen sind ein sparsames Volk. Ohne Vergünstigung kosten Hin- und Rückfahrt aufs Jungfraujoch 180 Franken pro Person. Das ist ein touristisches Luxus-Produkt, welches er den preissensiblen Chinesen schmackhaft machen will.

Das Geschäft mit den chinesischen Touristen dürfte dieses Jahr harziger werden. «Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind die Aussichten fürs kommende Jahr nicht so gut», sagt Kessler. Eine weiterhin steigende Anzahl chinesischer Gäste sei für 2019 nicht zu erwarten.

«Es hat zu viele Chinesen in Grindelwald»

Von Shanghai reist Kessler nach Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Hier hält sich die Begeisterung über die Vielzahl an Chinesen auf dem Berner Oberländer Erlebnisberg in Grenzen. Das Verhältnis zwischen China und Taiwan ist angespannt. China beansprucht die Pazifikinsel noch immer für sich.

Es hat zu viele Chinesen in Grindelwald. Wir gehen dann vielleicht lieber nach Zermatt.

Die taiwanische Tour-Managerin wählt klare Worte: «Es hat zu viele Chinesen in Grindelwald. Wir gehen dann vielleicht lieber nach Zermatt. Das ist momentan das Problem.» Kessler beschwichtigt: «Diese Angst gibt es überall in Asien, weil China so stark wächst.»

Defizitäres Skigebiet

Der Besucherandrang auf das Jungfraujoch ist hoch und die Bergbahn ist hochrentabel, aber das angrenzende Skigebiet hat Probleme. Trotz rückläufigem Wintertourismus baut die Jungfrau Holding das Wintersportgebiet weiter aus. Für 470 Millionen Franken entstehen unterhalb von Grindelwald ein neuer Bahnhof und zwei neue Bergbahnen.

Trotz Kritik ist sich Kessler sicher, mit dem Ausbau des Schneesport-Gebietes die richtige Strategie zu fahren: «Im Wintersport muss man zu den Besten gehören, Mittelmass ist langfristig nicht gefragt.»

Dafür nimmt der Bergbahn-Chef deutlich steigende Kosten in Kauf. Diese würden jedoch nicht mit höheren Preisen auf die Konsumenten abgewälzt. Mit dem Ausbau soll die Attraktivität der Jungfrau-Region gesteigert und mehr Gäste angelockt werden.

Die Marke «Top of Europe»

Kessler hat das Jungfraujoch zur Marke gemacht. Für viele asiatische Touristen gehört der Besuch des «Top of Europe» ins Reiseprogramm. Der Jungfraubahnen-Chef hofft, dass die Gäste aus Fernost bald auch vermehrt auf der Skipiste anzutreffen sind.