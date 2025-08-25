«Mit vereinten Gärten» nennt sich ein «Citizen Science Project», an dem sich Tausende Freiwillige beteiligen. Ihr Ziel: Robuste Salatsorten züchten, die der Pilzkrankheit Mehltau trotzen.

Was sie macht, kann sie nicht alleine machen: Charlotte Aichholz ist die wissenschaftliche Leiterin des Projekts «Mit vereinten Gärten». Ihr zur Seite stehen Tausende freiwillige Hobbygärtnerinnen und -gärtner. Sie alle wollen dazu beitragen, Salatsorten zu züchten, die resistent sind gegen Mehltau.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Charlotte Aichholz ist seit zehn Jahren Züchterin bei der Biosaatproduzentin Sativa im zürcherischen Rheinau. Nebst Salat fokussiert sie sich auf Mais und Federkohl. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Charlotte Aichholz ist seit zehn Jahren Züchterin bei der Biosaatproduzentin Sativa im zürcherischen Rheinau. Nebst Salat fokussiert sie sich auf Mais und Federkohl. SRF

Bild 2 von 3. Wenn Salat weiterwächst, entstehen hüfthohe Salatstauden. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Wenn Salat weiterwächst, entstehen hüfthohe Salatstauden. SRF

Bild 3 von 3. Nach rund einem halben Jahr sind die Samen parat, mit denen neue Salate gezogen werden können. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Nach rund einem halben Jahr sind die Samen parat, mit denen neue Salate gezogen werden können. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das geht so: Charlotte Aichholz kreuzt zusammen mit ihrem Team bei der Biosaatgutproduzentin Sativa im zürcherischen Rheinau pro Jahr rund 60 Salatlinien. Das sind Salatsorten, die sich in Entwicklung befinden, also noch nicht fertig gezüchtet sind.

Die Samen senden sie an Freiwillige. Diese müssen über eine Beetfläche von mindestens fünf Quadratmetern verfügen. Die Hobbygärtnerinnen und -gärtner lassen die Samen keimen und pflanzen dann zwischen 40 und 140 Setzlingen.

«Mit vereinten Gärten» – dahinter stehen Sativa und die Stiftung Pro Specie Rara, die sich für den Erhalt alter und seltener Kulturpflanzensorten einsetzt – leitet die Freiwilligen an. Online können sie sich untereinander austauschen.

Mehltau Box aufklappen Box zuklappen «Falscher Mehltau» (Bremia lactucae) ist die schwerwiegendste Krankheit bei Salat. Besonders im Herbst, wenn Nebel zu mehr Luftfeuchtigkeit führt, wird der Pilz zum Problem. An der Blattunterseite von Salat bildet sich ein Belag, auf der Oberseite entstehen Flecken. Wenn eine Salatsorte, die gegen den Erreger nicht resistent ist, von Mehltau befallen wird, können schwere Schäden entstehen, die bis zum Totalausfall eines Feldes führen können. Die genetische Variabilität von Mehltau ist gross. Deshalb ist die Entwicklung resistenter Sorten eine Herausforderung. Im konventionellen Anbau darf Fungizid gegen Mehltau eingesetzt werden, das ist in der Bio-Landwirtschaft untersagt.

Die Freiwilligen melden zurück, wie sich die Salate entwickelt haben: Pro Testlinie müssen sie den Grad des Mehltaubefalls beurteilen. «Mit den Rückmeldungen von so vielen Menschen bekommen wir viel mehr Informationen über Zuchtlinien als wir alleine an einem Standort testen könnten», sagt Charlotte Aichholz, «so können wir Sorten mit besseren Eigenschaften selektieren.»

Robust gegen Mehltau

Vollkommen resistent gegen Mehltau sind die neu gezüchteten Salatlinien nicht. Charlotte Walser: «Wir versuchen durch ein möglichst gutes Abschneiden der Linien über ganz viele Standorte diejenigen Linien zu selektieren, die im Mittel gut sind.» Der Mehltau könne eine Pflanze durchaus noch infizieren, aber er bleibe an den unteren Blättern: «Das bedeutet, dass der Produzent den Salat abschneiden, die unteren Blätter abputzen und die oberen Blätter noch gut verkaufen kann.»

Wir haben auch Linien eingekreuzt, die vom Optischen vielfältig und vom Geschmack her potenziell besser sind.

Das Projekt richtet sich an den Biolandbau, wo Fungizide gegen Mehltau untersagt sind. Aber auch der konventionelle Landbau könne von der Robustheit der Pflanzen profitieren. Und: «Wir haben auch ältere Sorten eingekreuzt und Linien, die vom Optischen vielfältig und vom Geschmack her potenziell besser sind.»

Zwei neue Salatsorten

Bis jetzt sind aus dem Projekt «Mit vereinten Gärten» zwei neue Salatsorten hervorgegangen, die beim Sortenamt angemeldet sind. Auch die Namen «Green Queen» für den Kopfsalat und «Batirossa» für den Batavia entstanden gemeinsam mit der Community.

Dieses Jahr machen 1500 Freiwillige in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden bei «Mit vereinten Gärten» mit. In den fünf Jahren, seit es das Projekt gibt, haben sich insgesamt 6700 Hobbygärtner und -gärtnerinnen beteiligt.

Beliebteste Salate Menge Inland und Import (t) Eisbergsalat 33'750 Kopfsalat 15'876 Endiviensalat glatt 8322 Eichblattsalat 5901 Endiviensalat gekraust 5686 Batavia 5632 Lollo 5513 Zuckerhut 4845 Nüsslisalat 4227 Lattich 2082 Quelle: SZG/ CCM/ CSO

Laut Charlotte Aichholz seien die Rückmeldungen an «Mit vereinten Gärten» qualitativ gut: «40 Prozent der Personen, die von uns Saatgut erhalten, schicken uns wertvolle Daten zurück.» Das sei für ein Citizen Science Projekt eine gute Quote.