Schweizer Zoos und Tierparks sind Publikumsmagnete: Millionen Menschen besuchen sie jedes Jahr. Doch die Erlöse aus Eintritten reichen - dort, wo solche verlangt werden - in der Regel kaum für die Finanzierung des laufenden Betriebs, geschweige denn für Investitionen. «ECO» hat sich zwei Zoos und einen Tierpark näher angesehen.

Walter Zoo, Gossau (SG)

Gegründet 1961 befindet sich der Tierpark, der als gemeinnützige Aktiengesellschaft firmiert, mehrheitlich in Familienbesitz. Karin Federer, Zootierärztin und Zoodirektorin, ist bestrebt, die jährlichen Betriebskosten aus eigener Kraft zu decken.

Das gelang in den vergangenen Jahren recht gut. Der notwendige Umsatz (2019: 7 Millionen Franken) wird vor allem aus Eintritten und der Gastronomie generiert. Die Stadt Gossau subventioniert den Tierpark derzeit pro Jahr mit 150'000 Franken. Das sind lediglich zwei Prozent vom Umsatz.

Legende: Sie ist Zootierärztin und Zoodirektorin: Karin Federer versucht, die jährlichen Betriebskosten aus eigener Kraft zu decken. SRF

Was Investitionen in neue Gehege oder die Besucherinfrastruktur betrifft, ist der Zoo vollständig von Sponsoren, Spenden und weiteren Drittmitteln abhängig. Diese fliessen ihm unter anderem regelmässig vom Gönnerverein mit rund 1800 Mitgliedern zu. Der Verein und eine Stiftung haben sich jüngst an der Finanzierung einer neuen Anlage für den roten Panda beteiligt. Baukosten: 500'000 Franken.

Einbussen wegen Corona Textbox aufklappen Textbox zuklappen Wegen Corona blieben alle Zoos während Wochen zwangsweise geschlossen. Mit finanziellen Folgen: Beim Walter Zoo in Gossau erwartet man für dieses Geschäftsjahr eine «rote Null». Der Zoo Basel verbucht aktuell Mindereinnahmen von 3,5 Millionen Franken. Wieviel sich davon bis Ende Jahr noch kompensieren lässt, ist offen. Einen allfälligen Verlust muss das Unternehmen über die Reserven, genauer: das Eigenkapital, decken. Beim Tierpark Goldau dürfte es bis Ende Jahr ein Minus von rund 750'000 Franken sein, die das KMU über sein Eigenkapital abfedern muss.

Zoo Basel

Der Basler Zolli (Gründungsjahr: 1874) ist der älteste Schweizer Zoo. Pro Jahr besuchen ihn eine Million Menschen. Die nicht-gewinnorientierte - und damit auch steuerbefreite - Aktiengesellschaft befindet sich im Eigentum von rund 1700 Aktionären.

Der Zoo Basel kann die Kosten für den laufenden Betrieb längst nicht mit Eintritten und weiteren Erlösen (Gastronomie, Zooshop) decken. Es resultiert pro Jahr jeweils ein strukturelles Defizit von mehreren Millionen Franken. Für Finanzchef Marc Riggenbach geht es deshalb vor allem darum, dieses nicht zu vergrösseren.

Legende: Investitionen in Ausbauten der Gehege und der Besucher-Infrastruktur können die meisten Schweizer Zoos und Tierparks nicht aus eigener Kraft stemmen. Keystone

Allerdings schafft es der Zoo Basel, Spenden und finanzielle Zuwendungen von mehreren Millionen Franken zu sammeln. Regelmässig erbt der Basler Zolli sogar Nachlässe in Millionenhöhe.

Bislang geht die Rechnung auf - und es sind auch genügend Mittel da, um in neue Anlagen zu investieren. Zur Seite steht dem Unternehmen zudem ein grosser Freundeverein , der das Unternehmen sowohl finanziell als auch mit freiwilligen Arbeit unterstützt.

Natur- und Tierpark Goldau (SZ)

Der Tierpark Goldau (Gründungsjahr 1925) hat sich auf heimische und europäische Wildtiere spezialisiert. Träger für den laufenden Betrieb ist in diesem Fall ein Verein. Die langfristige finanzielle Sicherheit des KMU stellt die Stiftung Tierpark Goldau sicher. Der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr betrug rund 12 Millionen Franken. Davon waren etwa 2 Millionen Spenden und eine 1 Million Beiträge der Vereinsmitglieder.

Legende: Die Besucher dürfen – mit Einschränkungen – wieder kommen, doch der Zoo Basel verbucht hohe Mindereinnahmen, die bis Ende Jahr wohl nicht mehr kompensiert werden können. Keystone

Subventionen erhält Goldau keine. Über die Spenden finanziert der Tierpark wie Basel und der Walter Zoo seine Investitionen in die Anlagen und die Besucherinfrastruktur.

Fragmentierte Zoo-Branche Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Schweizer Zoo-Branche ist äusserst kleinteilig aufgestellt. Aggregierte Unternehmensdaten gibt es praktisch nicht. Die deutsche Internetseite "Zoo-AG" listet für die Schweiz derzeit 82 Betriebe auf - von wissenschaftlich geführten Zoos bis hin zu Haustierparks. Der Schweizer Tierschutz nimmt regelmässig etwa 40 Unternehmen unter die Lupe. Davon ausgehend zeigt "ECO" für 2019 Besucherzahlen und Umsätze derjenigen Betriebe, die Eintritt verlangen (siehe Tabelle).

Schweizer Zoos: Besucherzahlen und Umsätze 2019 Name Anzahl Besucher 2019 Umsatz 2019 (Mio. CHF) Tierpark Dählhölzli / Bärenpark Bern 300 000 / 1 800 000 9.7 Zoo Zürich 1 250 000 33 Zoo Basel 1 000 000 27 Natur- und Tierpark Goldau 411 000 11.8 Connyland 300 000 k.A. Walter Zoo 270 000 7 Papiliorama 270 000 6.2 Aquatis 240 000 k.A. Freilichtmuseum Ballenberg 200 000 3.1 Zoo Les Marécottes 150 000 k.A. Zoo de Servion 150 000 k.A. Sikypark 90 000 8.5 Tropiquarium (Servion) 90 000 1.0 La Garenne 61 000 1.7 Plättli-Zoo 50 000 0.5 Zoo al Maglio 28 500 0.4 Zoo Hasel k.A. k.A. John's kleine Farm k.A. k.A. Juraparc k.A. k.A. Knies Kinderzoo k.A. k.A. Parc Challendes k.A. k.A. Toni's Zoo / Zoo Röösli k.A. k.A. Tier- und Erlebnispark Seeteufel k.A. k.A. Falconeria Locarno k.A. k.A.

Wohlwollen in der Öffentlichkeit

Schweizer Zoos und Tierparks haben in der Öffentlichkeit einen guten Ruf. Das hat eine repräsentative Umfrage des Instituts Forsa kürzlich gezeigt. Solange dies so bleibt, dürften auch die notwendigen Spenden an die Unternehmen fliessen.

Sollte die öffentliche Meinung einmal kehren, wird sich dieses Geschäftsmodell nicht mehr halten lassen. Die meisten Zoos dürften dann über kurz oder lang vom Markt verschwinden.