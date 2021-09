WEF 2022 findet wieder in Davos statt

Das Jahrestreffen des World Economic Forums (WEF) findet 2022 wieder in Davos statt.

Der Anlass dauert vom 17. bis zum 21. Januar und steht unter dem Motto «Working Together, Restoring Trust».

Wie das WEF in einer Mitteilung schreibt, plane man, das Treffen vor Ort durchzuführen. Das letzte WEF im Januar 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie nur virtuell statt.

Audio Aus dem Archiv: WEF 2021 in Singapur? 02:25 min, aus Echo der Zeit vom 07.12.2020. abspielen. Laufzeit 02:25 Minuten.

Man wolle während des Forums die durch die Pandemie verschärften wirtschaftlichen, ökologischen, politischen und sozialen Bruchlinien angehen, heisst es in der Medienmitteilung. Ziel sei es, das Vertrauen wieder herzustellen und die Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Das letzte WEF wurde wegen der Corona-Pandemie an einer mehrtägigen Online-Konferenz ausgerichtet. Eine Austragung im August in Singapur musste zuletzt wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben werden. Normalerweise treffen sich die rund 3000 Teilnehmenden Ende Januar in Davos.