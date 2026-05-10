Der Lebensmittel-Onlinehändler Farmy ist insolvent. Die Firma hat die Bilanz deponiert.

«Wir haben unseren Betrieb eingestellt», informiert Farmy auf seiner Website.

Nach Umstrukturierungen und einer Fusion mit Pico Lebensmittel musste der Betrieb nun eingestellt werden.

Über den Konkurs hatte am Samstag das Portal «Inside Paradeplatz» berichtet. Die Restrukturierungs­mass­nahmen hätten nicht zur gewünschten nachhaltigen Sanierung von Farmy geführt. Der Verwaltungsrat habe darum beschlossen, die Bilanz für das Unternehmen zu deponieren und den Betrieb einzustellen.

Im Januar 2025 hatte sich Farmy mit einer Fusion mit Pico Lebensmittel retten wollen. Damit sollten Synergien in der Logistik und bei den Verwaltungskosten geschaffen werden. Jetzt hiess es, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich so verändert, so dass man den bisherigen Weg nicht mehr weitergehen könne.

Legende: Farmy verkaufte regionale Lebensmittel und lieferte sie direkt an die Kunden. (2020) KEYSTONE / Christian Beutler

Farmy war 2014 gegründet worden, um seinen Kunden «frische und authentische Lebensmittel mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität» anzubieten. Während der Zeit der Corona-Pandemie wuchs das Unternehmen dank Online-Bestellungen und Hauslieferungen.

Umstrukturierung und Fusion

2024 kam es zu einer ersten Umstrukturierung und 2025 zur Fusion mit Pico Lebensmittel. Aber bereits im Juni 2025 wurde der Westschweizer Standort in Ecublens VD geschlossen. 29 Mitarbeitende verloren dort ihre Stelle.

Farmy verkaufte regionale und nachhaltige Lebensmittel über eine Onlineplattform und lieferte sie mit eigenen Lieferwagen an die Kunden. Laut den Angaben von Farmy stammten einst rund 60 Prozent des Umsatzes von 1200 Bauern, Käsereien und Bäckereien aus der Schweiz.